Georges GORBATOFF

Spécialisé dans les activités suivantes, je suis à votre écoute pour votre entreprise :

- Stratégie appliquée aux TPE et PME : Accompagnement dans la définition de projets, aide à l’émergence d’une gouvernance,coaching du dirigeant sur son projet.

- Gestion des Ressources Humaines: Aide à l’analyse de situations complexes, appui à la définition de politique RH, accompagnement pour l’intégration des stratégies et des outillages associés.

- Accompagnement au changement: accompagnement à l’architecture de projet d’accompagnement au changement, qui comprend de la communication interne et externe, l’animation d’ateliers de travail et l’élaboration de plan de formation.



Mes compétences :

Ressources humaines

Direction générale

Management

Accompagnement

Conseil

Coaching

Communication

Formation