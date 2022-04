Georges GUILLEMAUT

Avec plus de vingt ans d'expérience dans la comptabilité et la gestion financière, j'ai formé ces cinq dernières années des adultes en comptabilité et gestion sur différent site de formation tel que : CIPECMA, AFC, ASFODEP, RETRAVAILLER DANS L'OUEST, etc.., en vue d'un titre professionnel de niveau III (BTS). J'ai travaillé aussi en entreprise et en cabinet comptable. Tout cela pourra être expliqué lors d'un entretien.



Mes compétences :

Microsoft Word

Microsoft PowerPoint

Microsoft Excel

Microsoft Access

Internet