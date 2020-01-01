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Georges GUITRY

JUAN LES PINS

En résumé

Bac +6 ECONOMIE GESTION MARKETING MANAGEMENT PUBLICITE DROIT COMMERCIAL JE SUIS CONSEIL POUR LES AFFAIRES ET LA GESTION DES ENTREPRISES
je suis diplôme de l eslsca paris ecole superieure de commerce

07.88.68.59.26
04 93 34 21 04

Entreprises

  • GUITRY - GERANT

    2015 - maintenant JE SUIS AUTOENTREPRENEUR APPORTEUR D AFFAIRES EN SECURITE VENTE DE GRANDS CRUS
    AUTOMOBILE INFORMATIQUE
    JE SUIS COMMERCIAL DE METIER
    41 ANNEES D EXPERIENCE DE LA VENTE
    JE SELECTIONNE EN FONCTION DE VOS BESOINS LES MEILLEURS FOURNISSEURS ET PRODUITS SUR LE MARCHE

  • ICL Services - INGENIEUR COMMERCIAL

    Казань 1976 - 1983

  • ICL - INGENIEUR COMMERCIAL

    1976 - 1981 VENTE D ORDINATEURS ET DE SOLUTIONS CLEFS EN MAINS
    CREATION ANIMATION D UN RESEAU DE REVENDEURS

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