François HUMBLOT

Je suis Directeur Associé de Grant Alexander Executive Search (anciennement Humblot-Grant Alexander) que j'ai fondé en 1990 et dont j'ai été le Président jusqu'en 2012..

Nous sommes un des tous premiers cabinets d' "executive search" d'origine française et nous intervenons dans tous les secteurs d'activité avec des consultants spécialisés.

A titre personnel depuis quelques années je me suis spécialisé comme consultant dans la recherche de dirigeants dans le secteur privé non marchand (économie sociale et solidaire) : organisations professionnelles, organismes paritaires, groupes de protection sociale, fondations, associations ...

Après avoir été filiale du Groupe BPI ( leader du conseil en ressources humaines)

de avril 2009 à septembre 2014, Henri Vidalinc et moi-même avons racheté le cabinet (Henri Vidalinc est l'actionnaire majoritaire et PDG du cabinet). BPI conserve une minorité du capital et nous sommes toujours membre du réseau international de BPI Group.





Mes compétences :

Chasseur de têtes

Conseil en recrutement

OPCA

Économie sociale et solidaire

Organisation professionnelle