Georges HANNA

Ingénieur dans l'industrie des télécommunications et des systèmes d’informations, j'ai pu observer de près les risques et les enjeux accompagnant l'émergence massive de ces nouvelles technologies. Expert dans ce domaine, formé à la gestion globale des risques et aux systèmes de management de la sécurité de l’information (certification ISO 27001), j'aspire à présent à l'appréciation et au traitement des risques au travers d'une fonction d’Information Risk Manager.