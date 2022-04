Georges HANTZ

Comptable de formation, j'ai travaillé en centre de gestion pendant une quinzaine d'années sur des dossiers B.A. ou B.I.C., forfaitaires ou au réel, sous forme individuelle ou sociétaire, sur des activités sans référence le tout jusqu'à l'établissement des bilans et des comptes analytiques.

J'ai été formateur et responsable de service dans un etablissement d enseignement agricole où j'ai conduit les travaux de mises aux normes des sites (5M€ sur 10 ans)

J'ai été le trésorier fondateur d'une crèche parentale (8 salariées, 24 places) pendant 5 ans jusqu'à sa transformation en structure municipale.

J'ai été pendant presque 8 ans directeur de chantier d'insertion qui comptabilisait à ma prise de poste 17 postes effectifs et 4 permanents. J'ai, en mode projet, doublé le conventionnement (34), doublé les postes de permanents, multiplié par 3 le budget en assurant l'équilibre des comptes dans un contexte difficile lié au support d'activités agricoles

Depuis janvier 2014, je suis directeur d'Emmaüs 43





Mes compétences :

Accompagnement

Agriculture

Comptabilité

Entreprenariat

Entreprenariat social

Gestion de projets

Gestion de projets complexes

Projets complexes