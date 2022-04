Georges HARB

Issu d'un BTS Tourisme & Vente au liban. Je suis venu en france pour faire mes études. Après un MST tourisme et patrimoine (2 ans), j'ai intégré l'IUP Commerce International à Clermont-ferrand (2007-09) dans le but d'approfondir mes connaissances dans le monde du commerce, parce que je trouve et surtout dans nos jours, que dans n'importe quelle carrière, il faut être polyvalent. Dans ce but, j'ai décidé d'avoir comme coeur du métier une carrière solide dans le tourisme et dans le monde des affaires: une carrière complémentaire à l'autre. Récemment, j'ai suivi une formation continue à l'IPME dans le but d'entreprendre et notamment dans la commercialisation des produits d'accueil dans les établissements touristiques.

Parlant 4 langues étrangères: Anglais & Italien couramment, l'espagnol et l'arabe (langue maternelle), je crois que j'ai des facilités de communication et une ouverture d'esprit vers les autres cultures et les autres pays. Je crois aussi que je suis doté d'un esprit de commerce, qui me permettrait d'être accessible et sociable. Je résume mes compétences par l'adaptabilité, l'autonomie et je suis entreprenant. J'ai l'esprit des affaires et une solide expérience dans le tourisme équitable. Pour conclure, j'aime bien être en contact avec des professionnels du commerce des cosmétiques (fabricants, créateurs de gammes de cosmétiques et fournisseurs de sets d'accueil afin d'échanger avec eux des éventuels partenariats et pourquoi pas entreprendre ensemble!!



Mes compétences :

COMMERCE

Commerce international

International

ouvert d'esprit

Tourisme

Relation fournisseurs

Facturation

Gestion de la relation client