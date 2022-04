Georges-Henri MAUCHANT

Hérve Hadmar ( "Pigalle la nuit" ,"Signature" ) ,Raoul Peck ("L' E.N.A. , l'école du pouvoir"),Raùl Ruiz ("Combat d'amour en songe" ,"Les âmes fortes" ,"Ce jour là" ,"Une place parmi les vivants" ,"Le domaine perdu" ,"La recta provincia","Le don","Fado majeur et mineur"),

Jacques Rivette ("36 vues du Pic St Loup"),

Otar Iosseliani ("Jardins en automne" ,"Chantrapas"),

Eugéne Green ("La religieuse Portugaise") ,

Nicolas Cuche ("Inquisitio") ,Raymond Depardon ("Délits flagrants","Muriel Lefevre"),

Edouard Niermans ("Le 7e juré") ,

Edwin Baily ("Le silence des églises","Du sang et du miel","Le repaire de la vouivre" ,"Quatre garçons dans la nuit" ,"Nicolas Le Floch","La vie sera belle","Petits meurtres en famille" , "Le miroir de l'eau" ),Sophie Révil ("Un coeur qui bat","Le cerveau d'Hugo")

Eric Woreth ("La crim' " ,Les petits meurtres d'Agatha Christie" ,"Jeux de glaces","Un meurtre en sommeil","La plume empoisonnée"),

Christophe Barraud ("Homicide" ,"La cour des grands" , "Un coeur qui bat") ,Philippe Venault ("Dame de trèfle"),François Guerin ("Jeux de dames"),

Christian Bonnet ("Le grand patron" , "Empreintes criminelles" , "Longue peine" ),

Denis Amar ("La crim' ", "Sauveur Giordano" , "Femmes de loi","Un criminel sans nom") ) ,

Didier Grousset ("Confessions d'un menteur", "Mariés … ou presque"),

José Pinheiro ("Le tuteur", "Père Noël")

José Dayan ( "L'étrange monsieur Joseph"),Thierry Chabert ("Le temps des secrets")

Sebastien Grall ("Les enfants du miracle"),

Vincent Monnet ("Les enquêtes d'Eloise Rome"),Marc Riviere ("La reine et le cardinal")

Catherine Berge "Gaach/ the tree") ,

Philoméne Esposito ("Le premier fils") …

