Georges JAMOUS

Capacité d’analyse et de synthèse, pédagogue et force de proposition.



FORMATION:

- Informatique: Approche Objet et Intelligence artificielle

- Qualité: Management de la qualité.



DOMAINES D’INTERVENTION

- Qualité Conseil, contrôle et assurance qualité.

- Formation Langages orientés objet et bases de données.

- Développement Analyse, conception, codage et test.



Normes

- DO-178B, ED-109, ED-109A: Expert.

- DO-178C, DO-330, ED-153: Normes pratiquées.

- CMMI-DEV, ITIL, COBIT: Formation théorique.



Ma devise est l'amélioration continue, dans l'objectif d'aboutir à des projets respectant la sécurité logicielle, tout en trouvant les solutions permettant la réduction des coûts.



Mes dernières interventions, s'intéressent à l'application de la méthode AGILE / SCRUM dans le cadre des normes {ED-109, ED-109A, DO-178B}. Elles ont permis de lier la rigueur attendue par ces normes avec un avancement itératif et souples de la méthode AGILE.



Mes compétences :

ED-153

DO-330

DO-178C

DO-178B