Georges Keith BASKARADEVAN

Acquisition et développement d’un portefeuille clients (professions libérales et chefs d'entreprise) via la prospection téléphonique et la recommandation



En RDV: bilan patrimonial, conseil, présentation de solutions adaptées : solutions de retraite complémentaire (ex : loi Madelin) et solutions financières structurées par des banques d’affaires (ex : placement, assurance vie).



Mes compétences :

Vente

Management

Finance

Développement commercial

Assurance

chef de produit

technico-commercial

Immobilier