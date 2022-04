Georges KRAMMER

EXPERIENCE ACQUISE



Conseil et Expert international dans des projets oil et gaz , énergie , industriels divers, depuis plus de 10 ans .

Expérience internationale de contacts aux plus hauts nivaux acquise durant

35 ans d’ingénierie et de construction.

Expérience de contacts avec les directeurs des compagnies de fournisseurs

d’équipements pour l’industrie du Pétrole.

Expérience très variée dans le domaine du Pétrole et du Gaz, en pipe line, en

générations d’énergie, en Pétrochimie et dans la protection de l’environnement.

En tant qu’ancien Senior Vice President d’une compagnie de 5000 personnes

Générale expérience d’organisation.

Imagination et créativité pour la réalisation de projets de 100M US Dollars à

1 B US Dollars.

Grande expérience de négociations de contrats avec des clients, des

partenaires et des institutions financières.





CAPACITES PARTICULIERES



Capacité d’adaptation dans différents pays et avec différentes cultures

industrielles.

Capacité d’imaginer et de générer des concepts industriels, des stratégies

industrielles et d’apporter aux clients des solutions innovatrices pour répondre à

ses besoins et ses questions.

Bonne connaissance des marchés industriels internationaux pour imaginer

comment associer ressources et besoins dans les conceptions de projet.

Excellentes capacités commerciales.

Réseau relationnel international technique et commercial.







Mes compétences :

International

Oil and gas