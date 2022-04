Georges LASRY

35 années d’expérience de la vente B2B dans 3 très grandes entreprises multinationales (IBM, HP et ORACLE) :

- Clients du Secteur Industriel avec responsabilité commerciale au niveau international

- Clients du Secteur Public, de la Santé et de l'Industrie pharmaceutique



Signature et suivi de projets de plusieurs dizaines de millions d’euros

Animation d’équipes de commerciaux

Accompagnement et encadrement de commerciaux juniors



Ma CONVICTION :

- Etre intègre dans son comportement de commercial et donner une image homogène de soi et de sa société à travers toutes les facettes de la relation client.

- Mener avec le même esprit et la même attitude tous les entretiens avec le client à ce à tous les niveaux hiérarchiques.



Concrétisation de mon EXPERIENCE :

J'ai préparé un séminaire de transfert d'expérience qui s’adresse aux entreprises B2B qui recherchent à :

- vendre des solutions à valeur ajoutée

- vouloir créer de la valeur dans le temps en devenant « le conseiller » du client, versus « le fournisseur »

Destiné aux forces de ventes « juniors » : vendeurs, ingénieurs commerciaux, responsables de grands comptes







Mes compétences :

Audit

Conseil

Grands comptes

Informatique

Organisation

Vente