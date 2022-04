Georges LAVIALLE

Je développe, en qualité d'indépendant, un réseau de distribution dans le domaine du bien être "actuellement en pleine expension".

Je recherche des collaborateurs, sérieux, motivés et ambitieux, dans toutes la France.

Recrutés sous statut VDI, ils pourront grâce à mon aide et à mes conseils démarrer une activité en totale indépendance sans stock, sans local, sans prêt et surtout sans risque.

Pour celles et ceux qui visent haut, très haut, n'hésitez pas à me contacter.



Mes compétences :

Communication visuelle