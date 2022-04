Georges LE FOUEST

Technico-commercial dans le domaine des instruments de mesure électroniques ainsi que dans celui de l'équipement électrique.



Réalisation d'études techniques et de prix; suivi des commandes.



Prescripteur architectes, Bureaux d'études; ventes aux grossistes en matériel électriques et entreprises nationales.



Formation des équipes de ventes chez les distributeurs.



Responsable de secteur géographique, sens commercial, sens de l'organisation, bonne sociabilité et relation client, dynamisme, automie,esprit d'équipe.



Mes compétences :

2012 Certification de contrôle DEKRA Diplôme pour