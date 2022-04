Georges LESIEUR.DCUE.RU

Après 12 années chez Gemplus où j’ai progressivement tenu des fonctions de direction dans le marketing, la stratégie, les activités de fusions/acquisitions et la gestion de business unit, je viens de quitter le groupe suite à une restructuration internationale.



J’ai une expérience probante dans l’industrie high-tech (électronique, informatique, sécurité d’entreprise, logiciels, réseaux, télécoms). Depuis le début de ma carrière, j’évolue dans des fonctions internationales. Je reste fondamentalement motivé par le « développement business » et l’ouverture de nouveaux marchés, qui constituent clairement une ligne directrice de mon évolution professionnelle.



Je recherche donc une opportunité qui s’inscrit dans la continuité de ce parcours. Je privilégie une position opérationnelle dans une structure à taille humaine, avec autonomie dans les prises de décision et mesure de résultats associés. Exemples concrets de postes que je cible : Direction Ventes/Marketing, Direction de Business Unit ou de filiale d’un groupe international, Direction de société de type PME ou « start-up ».

Je suis mobile au niveau national, international et disponible.



Mes compétences :

Business

Carte à puce

Commercial

Direction générale

Electronique

Fusion Acquisition

Informatique

Marketing

PME

Réseaux Telecoms

Sécurité

Start up

Télécoms

ventes