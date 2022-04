Georges LIDON

18 ans Sapeurs Pompiers de Paris puis 10 années de cadre dans des grands groupes de la sécurité Je suis un préventionniste des risques. Auditeur je me suis spécialisé dans la prévention des risques liés à la sûreté des entreprises puis des risques liés à la prévention des risques routier et spécialiste de la sécurité incendie. Trois grands domaines qui me servent aujourd'hui à proposer des formations spécifiques aux entreprises.



Mes compétences :

Audit

Audit sécurité

CACES

Conseil

Formation

Plan de formation

Prévision

Sécurité

Sureté