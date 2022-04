Georges LOPES

NEOTECH ELECTRONIQUE des Solutions Mécatroniques Industrielles



Prototype, petites et moyennes séries exigeant flexibilité et réactivité.

Etude- CAO- industrialisation - achat et gestion de composants - montage, câblage d'ensembles et sous ensembles électroniques (cartes, rack, filaire, etc)



Implantée à 30min de Paris, très accessible, NEOTECH Electronique, vous propose des solutions de proximité autour d’une équipe expérimentée, dévouée à votre projet de sa conception à la livraison.



Notre équipe étudie et propose des solutions optimales pour répondre à vos demandes.



Notre structure industrielle est adaptée pour répondre à vos besoins pour des marchés allant du prototype, petites et moyennes séries exigeant flexibilité et réactivité.





