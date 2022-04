Georges LOPEZ

En qualité d'adjoint au chef du détachement gendarmerie du Centre de Coopération Policière et Douanière du Perthus - La Jonquera, outre l'intérim, je participe activement à la coopération bilatérale entre la France et l'Espagne, en collaboration avec la garde civile, la police nationale espagnole et les Mossos d'Esquadra. J'assure également la gestion de l'unité et des militaires affectés.



Mes compétences :

Anglais

Espagnol

Informatique

Langues

Relations humaines