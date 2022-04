Georges MENSKOI

Pour me présenter, je suis militaire à la retraite.

J'ai effectué 20 ans de services pour la nation, comme instructeur de tir du petit calibre jusqu'au lance roquette, mais j'ai décidé d'arrêter pour entamer une seconde carrière.

J'ai commencé simple agent de sécurité, et comme à l'armée je gravis les échelons, afin que dans un avenir proche, passé mon S S I A P 3, pour être chef de site, voir plus si une opportunitée se présente.



Mes compétences :

Autodidacte

Informatique

ponctuel