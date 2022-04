Georges MENYE

Bonjour, je suis Graphiste, Adobe Photoshop, Indesing, depuis 10ans. Certifié microsoft MTA. Je suis hacker ethique, je fais l'audit de sécurité et de site web pour les entreprises. Je les éviter d'éventuelle cyberattaque et test leurs vulnérablités logiciels que web. Je suis freelance, écrive moi et prenons rendez-vous



Mes compétences :

Adobe InDesign

Design

Reverse engineering

Sécurité informatique

Audit informatique

Graphisme

Hacking

Adobe Photoshop

eCommerce

Adobe Illustrator

HTML5