Georges MILLAREC

Je suis aussi scénariste amateur sur le devoir de mémoire , j ai fait les contrats pour le spectacle de Coëtquidan 2012 avec les élèves officiers , location d uniformes et véhicules pour le film les enfants de Charon 2011 /2012

Le tournage du film du musée de la résistance en figurant avec deux side cars ! Spectacle de Mortagnes deux Sèvres mars 2013 ,noirmoutier juin 2013 et locoal mendon son & lumière 2013 !

2014 promotion du tournage shelburn en Avril , début juin batterie de Merville ( Normandie) spectacle son et lumière et fin juin spectacle avec les familles des parachutistes forces française libre a saint Marcel

Pour 2015 encourt de projet spectacles a Gourin mai 2015 3 spectacles différents dans ce long week end !

Pour plus d informations ne pas hésiter a prendre contact !