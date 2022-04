Georges MORRIER

J'ai intégré la société Bayard (groupe talis) depuis 1987 ,j'ai commencé comme technicien de maintenance itinérant,d'abord sur des produits simples comme les bornes d'incendies puis j'ai évolué petit à petit pour finalement acquérir une expérience dans le domaine de l'hydraulique qui me permet aujourd'hui de former des techniciens et ingénieurs dans le monde entier.Ma mission est de transmettre aux agents de réseau le maximum de mes connaissances.Par exemple comment maintenir leur patrimoine de vannes hydrauliques pilotées, que l'on appele aussi vannes de régulation.La meilleure façon d'optimiser le rendement de leurs réseaux d'eau potable (taux de fuite réduit ,pression et débit stabilisée dans toutes les canalisations...)Parfois je mets en place un contrat d'accompagnement qui englobe la totalité.Cela va de la formation théorique de base sur l'hydraulique , à l'inventaire de leurs parcs d'appareils (parfois plusieurs centaines),la mise en place d'une ou de plusieurs équipes de travail,choisies parmis le personnel local pour assurer le renouvellement ou la maintenance des vannes ,le bon réglage des pressions et des débits etc..En finalité les clients recupèrent parfois 10% de rendement au niveau de leur réseau d'eau se qui leur confaire une économie direct sur le plan financier et surtout sur la quantité d'eau non gaspillée.Cela intéresse en particulier les pays qui sont en déficit pluviométrique et qui de ce fait sont soucieux de ne pas gaspiller d'eau qui leur fait déjà cruellement défaut.Mes zones d'activités toute la France ,l'Afrique,les dom tom, l'Europe.



Mes compétences :

Hydraulique