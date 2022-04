Je suis Georges NABA, Etudiant en Informatique Développeur âgé de 22 ans diplômé du BEPC, du BAC et bientot du BTS avec un parcours sans échec. je vies en Cote d'Ivoire naturalisé mais d'origine Burkinabée. j'ai la passion de l'outil informatique depuis tout petit et je compte m'y consacrer toute ma vie. j'ai des progrès de très grande envergure et de fiabilité mais puisque je suis régi d'une famille pauvre, ça m'ait quasiment impossible. merci



Mes compétences :

JavaScript

HTML

Windev 17

PHP

C

CSS