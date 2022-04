Georges NDAM

Je suis dans le marché de l'art africain depuis plus de 20 années.

a mon actif on peut citer le 1er prix de l'expo de la foire promo de bafoussam en 1988,la participation de l'association des artisans du palais a plusieurs salons en europe.je parlerai de ma participation a la foire afro americaine de philladelphie aux USA, ou je representais l'artisanat du palais des rois Bamoun,mais aussi et surtout ma participation a la 36em edition de la foire annuelle internationale de brooklyn ,denommée:INTERNATIONAL AFRICAN ARTS FESTIVAL.

je m'interresse a tout ce qui concerne l'art africain en general et camerounais en particulier.

j'ai acquis ma formation en frequantant d'eminants antiquaires de ma region natale et surtout mon assiduité au prestigieux musée royal bamoun m'a permis de comprendre beaucoup de choses sur l'art africain.

je maitrise parfaitement l'art de la fonderie par la methode de la cire perdue.

bref,je ne vois plus le temps passer lorsque je me trouve en presence d'une jolie oeuvre d'art...