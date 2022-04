Georges NDENGA

Suis Journaliste en fin de carrière à la CVRTV Station Régionale LITTORAL à DOUALA et Journaliste à l' Agence de presse sous régionale Africa Info (www.africa-info.org).Présentateur de deux émissions de salsa à la FM 105 SUELABA et à la Station Régionale CRTV LITTORAL. Coordonnateur adjoint national du Projet "Des radios pour une politique citoyenne" piloté par RFI et le Syndicat des Journalistes Employés du Cameroun (SJEC) et financé par la Délégation de l'Union Européenne au Cameroun.



Mes compétences :

Journaliste Radio Télé

Régie d'antenne et droits d'auteur

Animateur d'émission radio

Organisateur d'évènements

Disponibilité

Créativité féconde