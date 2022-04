Georges NDJOUNTCHE NJIKI

Ingénieur de la construction, diplômé d’un Mastère de Génie civil de l’ESIM et d’un Doctorat de Génie civil de L’INSA de Lyon, mon parcours professionnel m’a fait occuper des postes à responsabilité (Chef de mission, Responsable du laboratoire de contrôle qualité des travaux, Responsable du département G.C, Maître d’œuvre) et ce dans le cadre de divers projets de formation et de construction (pipelines, routes, aérodrome, bâtiments, ouvrages d’art …).

Cette diversité témoigne de mon ouverture d’esprit, ma capacité de travail en transversalité, mais surtout de mon goût pour le challenge et l’innovation





Mes compétences :

Maitrise d'oeuvre

Contrôle de travaux BTP

Maîtrise d'ouvrage

Formation professionnelle

Contrôle et formulation de matériaux de constructi