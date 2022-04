Georges NJIMOLOU

Je suis pasteur de l’église Évangélique du Cameroun âgée de 47 ans marié père de 06 enfants pour le moment je suis affecté dans la paroisse de NJINDARE à l'Ouest du Cameroun une ville touristique. Je suis née dans une grande famille religieuse.

Je suis aussi promoteur d'une œuvre sociale dénommée Centre d'Assistance Sociale d'Animation et de Formation CASAF depuis 1997 à Foumban. je fais dans dans la récupération et l'insertion socio- professionnel des jeunes victimes de la déperdition scolaire et issus des parents en situation précaire. j'ai à mon actif 1020 jeunes formés à travers des petits métiers d'où 80% s' auto emploi et 20% ont repris le cycle normal scolaire.