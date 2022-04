Technicien de formation, je suis sorti de l’école diplômé d’un Baccalauréat en Mécanique automobile, avec une moyenne de 12,08. Cette performance, m’a valu de siéger au tableau d’honneur parmi les concourants les plus méritants. J’ai acquis, grâce à mon ingéniosité et au prix de l’opiniâtreté, une rigoureuse expérience et un professionnalisme à toute épreuve.



Mes compétences :

Microsoft Dynamics NAV, Microcat FORD et Microcat

Microsoft Excel

Microsoft PowerPoint

Microsoft Word