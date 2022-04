Georges PANAYOTIS

Issu d'une famille d'hôteliers, j’ai quitté la Grèce à 18 ans pour suivre des études de Sciences Politiques et obtenir une maîtrise de gestion à l'Université Paris Dauphine. En 1986, je fonde ma société MKG Conseil, aujourd'hui MKG Group, devenu le leader européen en matière d'études et de conseil pour l'hôtellerie, la restauration et le tourisme. J’ai également fondé les Worldwide Hospitality Awards, compétition internationale récompensant les hôteliers pour leurs meilleures initiatives et innovations, et le Global Lodging Forum, un véritable « Think Tank » de l’industrie hôtelière. Je suis également consultant auprès du Ministère de l’économie et de plusieurs chaînes de radio et de télévision à vocation économique.



Mes compétences :

Presse professionnelle

Hôtellerie

Conseil

Étude de faisabilité de projets

Tourisme

Audit qualité

Marketing

Enquètes de satisfaction