Georges PAPA

CURRICULUM VITAE



1. Nom de famille : PAPA



2. Prénoms : Georges, Robert



3. Date de naissance : 15/07/1953



4. Nationalité : Française



5. Etat Civil : Marié, 3 enfants



6. Formation :





Institution :

Ecole des Hautes Etudes Commerciales

HEC

Jouy-en Josas FRANCE



Date:

1973 – 1975



Diplôme obtenu :

Diplomé HEC

Promo 1975



7. Langues : (compétence de 1 à 5)



Langue Lu Parlé Ecrit

Français 5 5 5

Italien 5 5 5

Anglais 5 4 5

Japonais - 2 -



8. Appartenance à des associations professionnelles Non



9. Autres compétences (ex: informatique) Organisation de salons

Professionnels, marketing

international



10. Position actuelle P.D.G. – T.D.F. Milan



11. Années au sein de la société 24



12. Qualifications principales : (pertinentes au programme)



- specialiste de la promotion Textile/Habillement sur les marchés internationaux

- specialiste de l’industrie et de la distribution Textile/Habillement en Italie





13. Expérience spécifique dans les pays bénéficiaires :



Pays

Date









14. Expérience professionnelle :JAPON – AMBASSADE FRANCAISE – T.D.F.



Date: 1975-1977

Lieu : Tokyo

Société : S.B.A.

Position : Assistant de direction

Description : Aide aux exportateurs français du secteur habillement



Date: 1977 – 1980

Lieu: Milan

Société : Ambassade de France

Position : Attaché commercial

Description : Responsable Biens de Consommation



Date: depuis janvier 1981

Lieu: Milan

Société : T.D.F.

Position : P.D.G.

Description : Société de conseil-services textile/habillement





15. Autres (ex: publications) :



Etudes de marché Japon : 1975 – 77

Etudes de marché sectorielles Textile-Habillement Italie : 1977 – 1999