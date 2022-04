georges Paroz

En résumé

STERIA SUISSE SA - Technical Spécialist

BULL - Technical Spécialist

Les Clayes-sous-Bois1980 - 2000Engagé en qualité de technicien informaticien puis

System Engineer par Bull suisse SA



Bull est une société mondiale en informatique de gestion et constructeur de

systèmes propriétaires, de périphériques, de micro informatique et de langages système évolués.



1980 - 1986 Les 4 premières années mont permis dacquérir les connaissances de base de ce nouveau métier. Par la suite, lévolution technique, ma formation et la demande du marché mont orienté vers les traitements de texte, sur les microprocesseurs, la micro-informatique.

Toujours en relation avec les clients, jai aussi fait de la formation aux utilisateurs.



1986 1988 En juin 1986 jai obtenu mon transfert sur un grand système : le DPS7,

ordinateur de gestion pour grandes entreprises de plus de 500 utilisateurs, comme technicien de maintenance système



1988 2005 Dès cette date on ma confié la responsabilité de plusieurs clients pour lesquels jeffectue la gestion complète et le règlement de tous les problème techniques. Jai évolué sur les nouvelles technologies se succédant, en mécanique en microélectronique en transmission de données, aussi bien sur lordinateur que sur tous les périphériques : disques, lecteurs de bandes magnétiques, écrans et imprimantes utilisateurs, grands systèmes dimpression , réseaux .

Ces années mont également permis dacquérir de très bonnes connaissances en relations humaines, dans les suivis de séances et dans lorganisation en relation avec de nombreux responsables de grandes entreprises et également en contact avec les utilisateurs.

A partir de 1999 jai aussi travaillé sur le plus grand des ordinateurs de Bull, le DPS8000. en tant que back up du responsable technique.