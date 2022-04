Georges PASCAL

Un commercial mobile sur le secteur attribué, avec une bonne organisation pour préparer des semaines de tournées . Je peux vous aider en commençant demain, pour prospecter, vendre, former vos clients, mettre en place vos marchandises et vos publicités . Et je suis éligible au contrat unique d' insertion :

C.U.I. C.I.E. .



Mes compétences :

Démonstration

Prospection

Vente

Disponibilité

Organisation