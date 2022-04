Georges PASSET

Forte expérience de la conduite du changement

Expertise en pilotage de production - Amélioration de la productivité

Fiabilisation des équipements, Maintenance partagée & autonome

Maîtrise des procédés et amélioration des capabilités

Optimisation des flux et stocks - Réduction des coûts

Développement du personnel, incitation et reconnaissance ¬

Expérience Aluminium et Laminage, transformation des métaux, déformation, découpe.





COMPETENCES ET CONNAISSANCES

- Appropriation rapide du contexte.

- Conduite de restructurations et participation aux plans sociaux.

- Gestion projets et conception

- Management et Résolutions de problèmes (Kaizen)

- Conduite du changement efficace (exigence élevée)

- Management d’équipes pluridisciplinaires.

- Elaboration du budget et du business plan.

- Restructuration de Business Units .

- Développement et entretien de relations avec les instances administratives.



MES EXPERIENCES

2010 Chargé de mission :

Auprès du GIE SAIEM OPAC de Chambéry

- Assistance et gestion d’un site industriel multi-activités après

acquisition. Site de 4 ha – 10 locataires – Baux commerciaux &industriels. Mouvement financier 3M€/an



2005 Responsable unité industrielle :

2009 Société Rubanox – Fabriquant échangeurs thermiques – PMI - Restructuration de l’entité – Management des opérations et supervision des investissements (1 M€ en trois ans)

- Simplification de la chaîne logistique en s’appuyant sur le Lean Manufacturing (impact 400 K€ sur le fond de roulement)

- Négociation des contrats approvisionnements matières, energies.

- Etude et proposition Business plan et reporting à l’actionnaire.



2002 Responsable amélioration continue & Déploiement activité :

2004 Groupe Alcan site Rhenalu Chambéry fabriquant échangeurs

- Prise en charge de la direction des projets de mise en dynamique du site avec comme objectif le doublement du chiffre d’affaire et du profit.

- Mise en œuvre des audits croisés, pour concourir au respect des standards.



2003 Chef atelier de production :

1990 Groupe Pechiney site Rhenalu Chambéry fabriquant échangeurs

- Gestion de la production QCD, élaboration du budget, suivi et mise en place des tableaux de bord. Impliqué et décideur dans

le cadre de l’étude et installation d’une ligne production (9M€)



1989 Technico-commercial :

1985 Groupe Pechiney site Rhenalu Chambéry fabriquant échangeurs

- Assistance et mise au point des échangeurs en clientèle.

- Développement référentiel aide à la conception.



1978 Contremaître de production :

1986 Forges de Cran filiale Pechiney – Fabrication échangeurs.



FORMATION

Formation leadership et conduite de projet

(Référentiel groupe Alcan ( 2003)



Formation Auditeur démarche ISO et QESS

(Référentiel Dupont Nemours (2000)



Formation conduite du changement et amélioration continue

Statistiques – Kaizen – 5S – AMDEC – TRS – (2002)



BAC+2 (Méthode et organisation du travail)

BTE Etudoc- Annecy (1978)



BAC F1 (bureau études, construction mécanique).

Lycée Technique Monge Chambéry (1975)



CAP (Dessinateur industriel et CAP Mécanique générale)

Lycée Technique Monge Chambéry (1972)



Mes compétences :

Aluminium

Amélioration Continue

Amélioration de la productivité

autonome

Conduite du changement

Fiabilisation

Maintenance

Maintenance Autonome

Métallurgie

Production

Responsable production

Sérigraphie

Traitement thermique