Georges PICHON

J’ai une formation de Master génie géologique et génie civil que j’ai effectué à Bordeaux 1. J’ai ensuite travaillé dans le secteur du BTP en tant que conducteur de travaux, chez Fayat et Colas, respectivement dans les fondations spéciales et les Travaux Publics.

Ces expériences m’ont permis de mettre en pratique mes capacités de leadership, d’organisation, d’autonomie, de relationnelle et d’adaptabilité.



Suite à une opportunité de changer de métier, sans pour autant perdre les fondements de ma formation initiale, j’ai décidé de reprendre mes études.



J’ai donc suivi une formation en Master 2 Environnement et Communication à l'Université de Cergy-Pontoise. Elle m’a apporté de nouvelles compétences dans le management et la stratégie de communication, le webjournalisme entre autre. Je me suis également impliqué dans un projet professionnel ayant pour but de valoriser et de mettre en avant les acteurs de l'économie circulaire dans le Val d'Oise.



Je suis actuellement en poste chez Hésus en tant que Technico-commercial en gestion des terres et matériaux du grand Sud-Ouest.



Mes compétences :

Développement durable

Travaux publics

Génie Civil et Infrastructures

Bâtiment

Géologie

Communication

Environnement

