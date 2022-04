Georges RAPP

Bonjour et bienvenue sur mon profil,



Après une expérience opérationnelle importante et un parcours riche et diversifié dans le monde de la formation et de l'accompagnement j'ai décidé de créer Manaxiome.

Manaxiome est une structure de formation, d'accompagnement et de conseil dédiée à la performance commerciale et managériale.



J'ai une expertise importante dans le secteur de la distribution automobile avec une double dimension :



- expérience opérationnelle des métiers

- expérience formation, conseil et coaching



Je suis persuadé que le capital humain est l'actif le plus important des entreprises et que l'Homme est, plus que jamais, le moteur de la performance.



A bientôt pour échanger et partager.



Mes compétences :

Vente

Conseil

Automotive

Communication

Automobile

Coach

Coaching

Pédagogie

Négociation

Dirigeant

Formation de formateurs

Programmation Neuro Linguistique