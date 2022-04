Georges REY

Dans l’objectif de mettre mon expérience et mes connaissances à profit et participer au développement de votre entreprise, je vous propose aujourd’hui ma candidature.

Après de nombreuses années d’expérience en qualité de responsable d’établissements ; j’ai pu développer des compétences telles que l’organisation, le management, la précision, l’efficacité, indispensable pour exercer le poste de directeur de plusieurs sociétés.

Fortement impliqué dans la gestion budgétaire, dans l’encadrement de plusieurs équipes. du renforcement du service à la clientèle, de l’organisation d’événements etc… mon expérience s’étend bien évidemment aux différentes missions accomplies par un chef d’entreprise.

Titulaire d’un Baccalauréat scientifique, d’un Certificat d’Aptitude Professionnelle, d’un Brevet d’études supérieures Professionnelles, de la Patente et maîtrisant plusieurs langues, je dispose une grande expérience dans mon domaine d’activité.

Aujourd’hui, m’investir au sein d’une grande structure dynamique et stable serait pour moi une réelle opportunité me permettant de développer et de vous faire profiter au mieux de mes capacités de gestionnaire d’établissements.

J’ai donc mené à bien les missions qui m’étaient confiées dans le respect des règles, notamment concernant les objectifs fixés.