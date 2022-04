Georges RICHARD

Aprés plusieurs années d'expérience dans le domaine de la protection incendie des biens et des personnes j'ai crée la Sarl ANTIFEU spécialisée dans la vente, l'installation et la maintenance des extincteurs ainsi que la formation en entreprise. Petite structure proche de ses 500 clients sur le 13, le 30 et le 84, je peux pratiquer des prestations de qualité à des prix compétitifs.

La Sarl ANTIFEU est certifiée APSAD et NF SERVICE N° 587/12/04-285 (service d'installation et de maintenance des extincteurs)



Mes compétences :

Désenfumage

Extincteurs