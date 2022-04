Georges RIGAUD

Elisez vos représentants à la Chambre de commerce et d'industrie de Paris du 25 novembre au 8 décembre.



Je suis candidat sur la liste de l'UNIREArray aux élections à la Chambre de Commerce et d'Industrie de Paris.



Ma présentation vidéo : http://vimeo.com/16530032



Pourquoi voter entre le 25 novembre et le 8 décembre prochain ? http://www.dailymotion.com/video/xfkbfn_elisez-vos-representants-a-la-cci-de-paris-ccip_news



Né le 18 août 1940 à Banize (Creuse)

Marié, 4 enfants

Diplômé de l’IECG (Institut d’Etudes Commerciales de la Faculté de Droit de Grenoble)

Entrepreneur de Bâtiment : Directeur Général Délégué de l’entreprise LEFAURE & RIGAUD (maçonnerie - gros œuvre) créée en 1892 située à Paris 18e, et qui emploie 120 personnes



Président de la Fédération Française du Bâtiment Région Paris Ile-de-France



Mes compétences :

COMMERCE