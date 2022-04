Georges ROLAND

Je suis un artisan, un manuel de l'écriture ; un voyageur sans bagage, dans l'univers du rêve. Simplement, quelque chose se met à bouillir en moi, et explose.

Un auteur n'existe que grâce aux personnages qu'il crée, son nom importe peu.

J'aime la langue française, apprise à l'école, sur le tard, et j'aime le dialecte bruxellois, issu du Brabançon, ma langue maternelle. Ils sont les instruments desquels je joue, et cette dualité me fascine jusque dans les êtres et les événements qui font le quotidien.

J'écris des divertissements, je façonne des outils pour l'évasion. Voir sur le visage d'un lecteur, un sourire ou une larme qui reflète son bonheur, est la finalité de mon travail.



Mes compétences :

Relecture / corrections

écriture