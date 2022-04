Georges ROQUES

Expert européen indépendant. Agrégé et docteur en géographie.

Enseignant chercheur IUFM, Montpellier III. Retraité.

Membre fondateur du Festival international de géographie(FIG)

Consultant du groupe éducation/défense Académie de Montpellier

Chroniqueur à "L"Agglorieuse", hebdomadaire satirique de Montpellier

Membre des comités scientifiques de plusieurs revues

Président du Conseil des Sages de Pignan

Chroniqueur à l'Agglo Rieuse à Montpellier

Officier des palmes académiques

Médaille d'or du Festival International de Géographie





Champs d'intervention: géopolitique Europe et régions françaises, en particulier du Sud, Languedoc Roussillon. Approche humaniste et systémique de la géographie des villes. Chroniques géopolitiques critiques sur les villes et les régions des suds européens et méditerranéens dans le cadre de leur recomposition spatiale.



Mes compétences :

Histoire