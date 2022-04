Georges SALIERE

Directeur des métiers de collecte des déchets au siège national de Sita France, assisté d'une équipe d'experts dans les domaines de la collecte des ordures ménagères et déchets industriels, qui représentent un CA de 700 m€, employant 7000 personnes pour une flotte de 3000 véhicules répartis dans 50 agences en France.



Je suis en charge de:



Définition des méthodes d'exploitation et des organisations standards groupe, déploiement en agences;

Audits internes et assistance opérationnelle

Développement et déploiement des outils experts (informatique embarquée, progiciels)

Définition des objectifs budgétaires et opérationnels, et contrôle des résultats

Jugement technique des offres clients > 1.5 m€/an ou avec CAPEX > 500 k€, pour avis à la DG.