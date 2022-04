Georges SEROR

Je conseille, accompagne et forme les jeunes talents par retour d'expérience. Je transmets mes savoirs faire et compétences d'expert en communication que j'ai acquis comme conseil auprès des grands annonceurs : Canon, Orange, Philips, Sony, TF1... J'écris des ouvrages pédagogiques. Ma dernière édition a pour titre : "Communication" dans la collection aide-mémoire aux Editions Dunod. C'est une "bible" rédigée pour aider les étudiants et les enseignants à mieux saisir les difficultés de la communication.. de la conception à la fabrication.



A partir de méthodes éprouvées sur le terrain, j'enseigne l'art de convaincre, de concevoir et de mettre en oeuvre des stratégies globales pour accompagner les entreprises au digital. Les étudiants apprennent à concevoir et à communiquer des solutions innovantes aux clients dont ils ont la charge. Je coordonne une équipe d'intervenants spécialistes du digital, chargée d'enseigner les méthodes de création de contenus : textuels, images, sons, vidéos pour dynamiser les marques. L'objectif est de les aider à se positionner dans le monde professionnel et trouver leur place en entreprise.



Mes compétences :

Créativité

Conseil

Communication

Sociologie

Microsoft Word

Microsoft PowerPoint

Microsoft Excel

IBM Hardware

Management