Georges SOUOP

J'ai renoué avec l'entrepreneuriat.

J'ai lancé cette année 2016 un service de pressing accessible via les réseaux sociaux Facebook (la page s'appelle Klean) et Whatsapp (699738796). Vous pouvez aussi passer commande sur notre site web soyezklean.com.

Pourquoi ai-je lancé cette boite? Parce que je n'aime absolument pas faire la lessive et d'ailleurs j'ai pas le temps pour ça. A moins d'être atypique, je suppose que beaucoup se retrouve dans ce que le rapport que j'ai avec la lessive.

Je pense que ce service sera très utile aux travailleurs très occupés, ce d'autant plus que nous prestons en seulement 48H.



Mes compétences :

Audit

Microsoft Word

Microsoft Excel

Risk Management