Georges THOMA

Haut-fonctionnaire; après plus de 40 ans d'experience professionnelle dans le secteur economique et financier, à la retraite depuis Juillet 2010, je souhaite à la fois m'insérer dans des communautés d'interet proches de mes competences,et, pourquoi pas, trouver des activités ou des missions rémunérées.



Je suis toujours resté dynamique, volontaire, avec l'objectif de faire aboutir les choses.



Ouvert et rapide d'esprit, je suis disponible pour partager mes expériences et relever tout challenge dans un environnement en mutation.









Langues : Anglais lu et parlé

Russe lu, écrit et parlé

Allemand lu



Mes compétences :

Asset management

Audit

Conseil

DSP

dynamique

Financement de projets

Immobilier

Management

Organisation

Partenariat public privé

Politiques publiques

service public

Stratégie