Georges TRANIER

Créateur d'une entreprise Familiale " TRANIER DISTRIBUTION" personnalisation de vêtements tout textile, promotionnel , sportif ou professionnel . Avec la broderie, optez pour une personnalisation haut-de-gamme de vos textiles, esthétique et durable. Nous avons l'atelier à 5 mn du leader européen du textile (31), nous pouvons récupérer votre marchandises la broder,la sérigraphié et l'expédier à moindre coût.(moins de transport).

Devis gratuit.

La broderie offre l'avantage de convenir à tous types de tissus, y compris ceux qui ne supportent aucun autre type de marquage : vêtement doublé, polaire, casquette avec couture centrée.... tout est possible !

Vous souhaitez un marquage publicitaire ou événementiel sur des articles textiles, ou encore faire apparaître votre marque sur les vêtements de travail de votre personnel ou le nom de votre équipe sur les tenues de sport.. La broderie est la solution idéale pour vos marquages de qualité.Pour vous accompagner de la conception à la réalisation de vos supports de communication, du textile sportswear personnalisé aux textiles promotionnel pour petites associations, sportives, culturelles, ou autres,ainsi par pose de transfert sérigraphique.



Mes compétences :

Broderie

Textile

Sérigraphie