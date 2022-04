Georges TRIANTAFYLOU

Principale fonction actuellement est l'enseignement, notamment dans les musiques actuelles.



EXPERIENCE PROFESSIONNELLE

Depuis 1978, expérience au sein de groupes de différents styles (musique grecque, jazz, rock, funk, soul, blues, latino, brass band, kletzmer, orientale) et de formations allant du duo au big band.



A accompagné : Paolo Radoni, Anca Parghel, Richard Rousselet, Michel Hadzigeorgiou, Roland Vancampenhout (Rory Gallagher), Gene Taylor (Canned Heat, T-Birds), Wannes Vandevelde, Pieter-Jan De Smet, Steven De Bruyne, Alan Geevaerts (dEUS), Sal La Rocca, Manu Hermia, Stéphane Martini, Benoît Vanderstraten… Membre des groupes Cramique, ex Combo Belge « indicatif Striptease » (enregistrements de 2 CDs pour le groupe + 2 CDs pour Claude Semal) et Buttnaked (enregistrement de 2 Cds en tant que compositeur, co-compositeur, co-arrangeur, interprète), Michel Drucker Experience, Marjolaine (membres rock’s cooliens)...





QUELQUES SCENES IMPORTANTES



BELGES:

“Fêtes des Artistes“ Chasse-Pierre, “Les Francofolies“ Spa, “Festival Brosella“ Bruxelles, “Spring Blues Festival“ Ecaussine, “DLB Blues Festival“ Devant-Les-Bois, “Labadoux Festival“ Ingelmunster….



ETRANGERES:

“Fest. Int. de Jazz de“ Montréal, “Paléo Festival“ Nyon, “Festival de Musique du Monde“ Rabbat, “Expo Universelle“ Hannovre (Allemangne) et Nagoya (Japon),

“Cahors Blues Festival“ (France), “Festival Blues Passion“ Cognac, “Festiblues Montréal“ (Québec), Festival de Cannes délégation belge, “Festival Jazz à Vienne“ (France), “Montreux Jazz Festival “ (Suisse)…



INFLUENCES MUSICALES

Gene Vincent, Eddie Cochran, Elvis Presley, The Beatles, Louis Armstrong, Duke Ellington, Charlie Parker, Max Roach, Count Basie, Miles Davis, John Scofield, Void, Soul Live, Beady Belle, Jimmy Hendrix, Peter Gabriel, Led Zepplin…...



Mes compétences :

Batterie

Batteur

Compositeur

Enseignement

Enseignement artistique

Interprète

Musicien

Musique