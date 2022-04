Georges TSHINYAMA

• Géologue professionnel, bilingue (Anglais-Français) avec plus de dix ans d’expérience en Consultation de l'industrie extractive, Géologie de sondes, Recherches des indices de minéralisation, Campagne d’échantillonnage des sols, Analyse géochimique, Analyse des politiques publiques en ressources naturelles et Gestion de projets, …

• Consultant reconnu pour les études et analystes des politiques sur les matières naturelles et le développement durable;

• Maitrise de la législation internationale et locale de la gestion des ressources minières et environnementales;

• Grand intérêt pour la préservation de l'environnement et le développement social des entreprises;

• Maîtrise de gestion en réseau informatique (CISCO, CCNA), et des logiciels de la suite de Microsoft (Word, Excel, Outlook, PowerPoint),

• Leadership, Entregent, jugement, esprit d’équipe, sens d’initiative et du détail…