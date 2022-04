Georges TZOUVARAS

Bonjour

D'origine Grecque , je vis a entre la France et la Grece et je travail comme agent de protection rapprochée.

Après avoir fini mon services militaire dans les commando Marine Grecque je était sélectionné pour la garde Présidentielle de M.Stephanopoulos .

Je effectuée des déplacement officiel àvec le président pour des visites officielles (Etats Unis,Canada )

Plusieurs missions de protection rapprochée dans le domain civile mais aussi dans des endroits de hautes risque .

Je essaie de developer mon réseaux pro pour des clients qui on besoin un service de protection pour leur déplacement en Europe ou dans le monde entier .

Plusieurs formations comme de agent de protection rapprochée et de Private military Contractor sont a mon parcours des etudes .

Je reste a votre disposition si vous avez besoin plus de renseignement ou si avez besoin de mettre en place un plan de protection pour des raisons professionnel ou loisirs .



Cordialement



Mes compétences :

Diplôme de chauffeur Grande Remise Gold

Protection des biens et des personnes

Protection rapprochée

PSC1