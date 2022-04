Georges VALERY

Géomètre-Expert

Expert Immobilier agrée au CNE depuis janvier 2013.

j'ai été stagiaire pendant 4 mois chez le cabinet FINOT Roland Géomètre-Expert à Saint Denis de Octobre 1973 à Février 1974, puis embauché comme opérateur géomètre et plus tard comme chef de brigade dans le cabinet jusqu'à fin Septembre 1982.

J'ai effectué entretemps mon service militaire en 1977.

En octobre 1980 j'ai travaillé chez le cabinet DEZAUBRIS au Port comme chef de brigade jusqu'en Juin 1982.

A partir de Juillet 1982 j'ai commencé à travailler à mon compte comme géomètre indépendant dans un cabinet de Géomètre en profession libérale pendant 4 années à Saint Denis et depuis 1986 je me suis installé à Saint Benoit dans ma ville natale ou j'ai créé ma propre structure.

En Mai 1999, j'ai intégré l'Ordre des géomètre-experts ou j'ai prêté serment.

Aujourd’hui j’emploie 6 personnes au sein de mon cabinet dont un géomètre expert stagiaire, 3 technicien dont un diplômé, une dessinatrice et une secrétaire.

Notre spécialité dans le domaine est tout ce qui touche au foncier, (ex: le bornage, division parcellaire, métré, plan topographique, copropriété et expertise immobilier.)

Nous travaillons sur toute l'ile.