Georges-Valéry AMON-AKA

Diplomé (Septembre 2008) du Master ingénierie statistique et actuariat spécialité mathématiques et informatique appliquées à l’actuariat de l’Institut de Mathématiques Appliquées d’Angers (http://www.uco.fr/IMA ) ainsi que du diplôme I.M.A. (diplôme d’ingénieur homologué niveau 1).



J'ai passé plus de six mois aux Etats-Unis, à Washington D.C. afin de renforcer mon anglais business ('work - study program' dans une compagnie d'assurance), d'enrichir ma culture générale, d'échanger, de découvrir et combiner différentes approches et méthodes de travail issues de cultures diverses.



Ayant commencé, à WELCARE, Société d'Assurance Internationale du groupe HUMANIS, en tant que Chargé d'études Actuarielles et Techniques - je suis désormais Expert technique en Réassurance / Coassurance au sein d'Humanis, Institution de Prévoyance-Santé - basée à LILLE - http://www.humanis.com/





Secteur d'activité : Actuariat, Statistiques.

Score TOEIC_2008: 890

Score TOEIC_2011 : 910

Score TOEIC_2013 : 870



Mes compétences :

Actuariat

Statistiques

Inventaire

IARD

Data mining

Visual Basic

Finance

SAS

Réassurance

Compte technique

LIFE AND HEALTH reinsurance industry

PM Expert

Life reinsurance